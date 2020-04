Ubisoft : un nouveau jeu musical dans les tuyaux, Rocksmith abandonné

Après de longues années de bons et loyaux services envers Rocksmith, ne cessant d'alimenter le jeu avec des centaines de musiques supplémentaires, Ubisoft San Francisco semble enfin décider à aller de l'avant : c'est officiel, le soft ne sera plus alimenté pour la simple et bonne raison que le studio planche actuellement sur un tout nouveau titre musical.Pour le moment, le projet est particulièrement mystérieux mais devrait s'adapter sur le concept même de Rocksmith, à savoir l'apprentissage d'un véritable instrument. La guitare sera-t-elle toujours d'actualité ou la firme s'en ira-t-elle explorer d'autres horizons, peut-être même hors du rock ? Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.En parallèle, notons d'ailleurs le retour des créateurs de Guitar Hero et de Rock Band dans le milieu avec Fuzer, un jeu de deejaying franchement bien fichu s'appuyant entièrement sur la créativité musicale et les mash-up de morceaux. On y a justement joué et notre avis est disponible ici même