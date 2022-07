Ubisoft annule Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline sans raison, les joueurs sont inquiets

En plus du retard annoncé pour Avatar : Frontiers of Pandora, Ubisoft a d'autres mauvais nouvelles à nous partager dans la publication de ses résultats financiers. Plusieurs titres, pourtant révélés lors d'événements importants comme l'E3 ont été purement et simplement annulés. C'est le cas en effet de Ghost Recon Frontline, une version free-to-play qui n'avait guère enchanté les joueurs lors de son reveal, mais aussi Splinter Cell VR, qui critallisait pourtant le retour de Sam Fisher autrement que dans une collab' ou une skin. C'est d'autant plus surprenant que ce Splinter Cell en réalité virtuelle était développé en partenariat avec Meta, ce qui pouvait consolider son arrivée prochaine. Bien sûr, aucune raison n'a été évoqué dans ce bilan financier, mais il est certain que Ubisoft se cherche une nouvelle identité depuis quelques années maintenant. Bien sûr, il y a cette transition de jeu-service qui se concrétise, mais également ces rumeurs de rachat qui semble également gelé toute nouvelle tentative qui pourrait risquer de faire perdre de la valeur à la société menée par Yves Guillemot... Dans tous les cas, triste nouvelle pour l'agent Fisher qui va devoir attendre encore quelques années avant de revenir sur le devant de la scène.