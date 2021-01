Splinter Cell VR : il y aura du multi dans le jeu, Ubisoft s'est trahi

Annoncé le 16 septembre 2020, un peu en catimini il faut bien l'avouer, Splinter Cell VR va permettre à la licence de Sam Fisher de refaire ses nouveaux pas dans le monde du jeu vidéo. S'il est clair que Ubisoft essaie de réhabilité la franchise auprès des joueurs après presque une décennie d'absence, la première approche se fera en réalité virtuelle, avec une exclu à la clef, celle avec les casques Oculus. Mais aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les contours du jeu, notamment qu'un mode multijoueur sera proposé. C'est en effet grâce à des offres d'emploi qu'on apprend que des postes sont à pourvoir pour développer toute la partie multi. Sont recherchés un Project Owner et un Senior Multiplayer Lead Game Designer pour chapeauter l’équipe basée à Düsseldorf et permettre au jeu de sortir dans les temps. Considéré comme un jeu AAA au sein d'Ubisoft, ce Splinter Cell VR ne doit en aucun cas décevoir le partenaire premium de cette aventure : Facebook. On a hâte de voir le réssultat...4