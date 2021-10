Ghost Recon Frontline : un free-to-play Battle Royale développé par Ubisoft Bucarest, voici du gameplay

Alors que Far Cry 6 vient tout juste de sortir, Ubisoft n'attend pas et annonce l'arrivée d'un nouvel épisode de Ghost Recon. Le dernier épisode, sous-titré Breakpoint sorti en 2019, fut une belle déception et l'éditeur ne souhaite pas rester sur un échec. Aussi, à l'occasion des 20 ans de la franchise, ce Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline marque un tournant dans la série, puisque c'est le premier à franchir le pas du free-to-play. Une tendance dans le jeu vidéo, qui n'a pas toujours été payant pour des licences historiques et habituées à proposer du contenu solo. Mais comme chacun sait, développer une campagne solo demande du temps et beaucoup d'argent. Vu ce qui a été perdu pour Breakpoint, Ubisoft préfère faire quelques économies d'échelle, et pour ce faire a mandaté son studio interne à Bucareste de gérer la production. Jusqu'alors chargé d'être en soutien aux autres studios plus prestigieux, Ubisoft Bucarest va mener le développement du début jusqu'à la fin, sachant que le titre sera cross-play dès son lancement.







On ne connaît pas encore la date de sortie (probablement en 2022), mais on sait déjà que le jeu sera jouable sur PC, PS5, Xbox Series, PS5, Xbox One, Stadia et Amazon Luna. Ça fait beaucoup on est d'accord, mais sachez que les joueurs peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur ghostreconfrontline.com pour participer aux premières phases de tests du jeu. Il a d'ailleurs été précisé que le premier Test Fermé se déroulera du 14 au 21 octobre et sera accessible aux joueurs PC en Europe uniquement.







Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline se veut ambitieux techniquement, avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 100 joueurs dans une seule et même partie, avec tout plein de modes de jeu variés pour tenir les joueurs en haleine. L'approche se veut toujours action/tactique, avec une bonne gestion de son équipe et une approche du Battle Royale différente. Ubisoft nous fait savoir que chaque partie rassemblera plus de 100 joueurs répartis par escouade de trois. Ces escouades devront collaborer pour compléter des objectifs stratégiques qu’elles découvriront en explorant la map, sans aucune contrainte de cercle rétrécissant. Une fois que les joueurs auront fini de collecter des intels, ils devront se rendre dans une zone de largage et demander une extraction. Dès que cette demande aura été effectuée, toutes les équipes présentes sur la carte connaîtront la position de l'extraction et tenteront d'intervenir. Les joueurs devront alors jouer stratégiquement pour réussir à s'échapper et remporter la partie. Des modes de jeu supplémentaires seront également disponibles au lancement.





Sans surprise, on trouvera différentes classes de soldat et lors du premier Test Fermé, trois d'entre elles seront disponible, sachant que bien sûr d’autres classes seront ensuite ajoutées au lancement du jeu. :

- Trois classes de mercenaires seront disponibles pendant le premier Test Fermé :

- La classe Assaut excelle au combat rapproché et aux manœuvres offensives.

- La classe Soutien offre une protection supérieure avec des compétences de fortification.

- La classe Éclaireur peut facilement procéder à la reconnaissance de la zone pour son escouade, révélant et traquant les ennemis à distance sans crainte de représailles.