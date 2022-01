Twisted Metal : le reboot PS5 aurait changé de développeur, Sony mécontent ?

Alors que son existence n'a toujours pas été officialisée par les grandes instances, le reboot de Twisted Metal refait parler de lui par le biais du site VGC qui était déjà à l'origine des premières rumeurs. A en croire nos confrères américains, le développement du jeu connaîtrait un parcours chaotique, avec le retrait du projet des mains de Lucid Games, les développeurs à l'origine du très moyen Destruction AllStars, sorti sur PS5 en février 2021. Selon VGC, Sony Interactive Entertainment aurait mandaté un autre studio interne pour se charger de la production, sachant qu'il serait basé en Europe. Un coup d'oeil dans la liste des studios européens nous permet de savoir que le choix peut se faire entre Media Molecule (LittleBigPlanet, Dreams), Guerrilla Games (Horizon), FireSprite, London Studio et Nixxes. Difficile à dire quand on sait que chacun d'entre eux travaille déjà sur un voire plusieurs projets et que certains n'ont pas le pedrigree pour ressusciter la licence Twisted Metal. En attendant, les rumeurs continuent d'affirmer que la sortie serait prévue pour 2023 sur PS5, tandis que la série télé débarquera à la même période. Parmi les vedettes qui ont déjà signé, un certain Anthony Mackie (le nouveau Falcon Captain America) est déjà confirmé.