Twin Mirror : le thriller de Dontnod dévoile sa date de sortie dans un trailer palpitant

journaliste d'investigation amnésique en plein confit meurtrier, aura finalement demandé plus de temps que prévu aux développeurs : ce tout nouveau trailer dévoile heureusement une ambiance ultra-léchée doublée d'une OST aux petits oignons qu'il nous tarde de découvrir... le 1er décembre prochain.



Pour le moment, Twin Mirror n'est prévu que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et aucune information concernant la PS5 ou la Xbox Series X/S n'a été communiquée mais si tel est le cas, comptez sur nous pour vous la transmettre. Promis, juré.





Même si Dontnod Entertainment est bien occupé avec la sortie des épisodes de Tell Me Why, le studio parisien travaille aussi d'arrache-pied sur un autre titre, Twin Miror : annoncé en 2018, le projet n'aura finalement pas beaucoup donné de nouvelles jusqu'au mois de mai dernier. Cette aventure psychologique, où l'on incarne un