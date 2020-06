Twin Mirror : un nouveau trailer, une fenêtre de sortie, et ce n'est plus un jeu épisodique

ncien journaliste d'investigation, a décidé de revenir dans sa ville natale Basswood pour rendre un dernier hommage à son ami mort tragiquement. " Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie-Occidentale renferme de sombres secrets", nous prévient-on. Comme toujours avec DONTNOD Entertainment, chaque décision prise aura des conséquences sur le déroulement de l'aventure ; un domaine dans lequel le studio français a déjà fait ses preuves.



Pour mémoire, en plus de Twin Mirror, la structure est également à l'oeuvre sur Tell Me Why.





Le PC Gaming Show 2020 a été l'occasion de découvrir un tout nouveau trailer de Twin Mirror qui, malgré les nombreux remous, sortira bel et bien cette année sur Xbox One, PS4 et PC. C'est en effet ce que confirme DONTNOD Entertainment, en précisant au passage que le format épisodique a été abandonné. Nous aurons donc droit à un jeu d'un seul tenant dans les prochains mois, Epic Games et Shibuya Productions n'ayant pas hésité à donner un coup de pouce aux développeurs pour leur permettre, entre autres, de revoir l'apparence du héros Sam Higgs.On rappelle que ce dernier, a