Twin Mirror : le nouveau jeu de DONTNOD est dispo en précommande, un trailer pour fêter ça

une représentation plus empathique et sociable de lui-même que lui seul peut voir. Cet allié sera présent pour le guider et l’aider à s’intégrer dans une société qui rejette parfois la singularité." Comme c'est toujours le cas avec le studio français, Twin Mirror mettra le joueur face à des choix cornéliens pour percer les sombres secrets de sa ville natale Basswood (Virgine Occidentale) où il est revenu pour assister à l'enterrement de son meilleur ami.Attendu pour le 1er décembre sur Xbox One, PS4 et PC (Epic Games Store), Twin Mirror bénéficiera d'une mise à jour gratuite pour tourner sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.