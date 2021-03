Tondeuse à Gazon Simulator : couper l'herbe de son jardin sur PC et Xbox Series X, ça va être possible !

Tondeuse à Gazon Simulator nous permettra de parcourir de nombreux lieux de la campagne britannique, devant des décors qu'on nous promet somptueux. Le jeu proposera différents défis à réaliser, sachant qu'il faudra tondre la pelouse en bordure des rues résidentielles, des terrains équestres, autour de châteaux anciens et même des cottages.



La sortie de Lawn Mowing Simulator est prévu pour l'été 2021 sur PC, Xbox Series X et Xbox Series S.





Certes le 1er avril approche à grands pas, mais Lawn Mowing Simulator n'a rien d'une mauvaise blague puisqu'il s'agit du prochain jeu développé part Skyhook Games et édité par Curve Digital (Hotshot Racing, Peaky Blinders Mastermind). Et comme on peut le constater, il est en effet question de prendre le volant de tondeuses à gazon de luxe pour couper l'herbe de son jardin et ceux des lieux publics de sa ville. Les plus grands fabricants seront d'ailleurs au rendez-vous, tels que Toro, SCAG et STIGA, ce qui devrait ravir les fans de ce genre d'activités ; et on les sait nombreux. Attendu sur PC et Xbox Series X|S,