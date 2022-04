Tondeuse à Gazon Simulator : le jeu sort enfin sur PS5 et PS4, un nouveau trailer

es plus grands fabricants seront présents et les fans pourront s'amuser avec du matériel Toro, SCAG et STIGA, pour ne citer qu'eux.





Rappelez-vous, c'était il y a un an : Curve Digital nous annonçait la sortie de Lawn Mowing Simulator à la fois sur PC et Xbox Series X|S et Xbox One. Etant donné que l'annonce avait été faite quelques jours avant le 1er avril 2021, nombreux sont ceux qui ont eu à un Poisson d'Avril en avance. Que nenni, après un an d'exclusivité sur les consoles Microsoft, le titre débarque enfin sur PS5 et PS4. En vraie, ce Tondeuse à Gazon Simulator est sortir le 31 mars 2022 comme l'indique le PlayStation Store , mais le trailer de lancement vient tout juste d'arriver. L'occasion de contempler quelques unes des machines qu'on va pouvoir piloter afin de tailler les plus belles pelouse du monde entier, dans des décors idylliques. Evidemment, l