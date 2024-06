TIEBREAK : plus de 120 joueurs, dont le Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), au lancement du jeu

Pendant que TopSpin 2K5 ajoute le matchmaking amis et continue de corriger ses bugs, TieBreak dévoile sa date de sortie, fixée au 22 août 2024. Cela signifie que lorsque le jeu sortira, le titre de Nacon et de Big Ant Studios aura bénéficié de 8 mois d'Early Access. On espère que le studio australien arrivera à corriger les erreurs et les errances de gameplay qui sont pointés du doigt par la communauté, car il y a encore du chemin à parcourir pour tenter de titiller le roi TopSpin 2K25 en termes de feeling. En attendant, TieBreak peut compter sur ses licences officielles et les 120 joueurs pro (masculins comme féminins) qui seront disponibles au lancement. Le Big Four sera là (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), tout comme les nouveaux visages du tennis mondial. Il est annoncé aussi un mode Carrière basé sur la carrière de Djokovic, et qui permettra de revivre ses meilleurs moments. TieBreak est donc attendu cet été sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est également prévue mais plus tard dans l'année.