TIEBREAK : le gameplay décortiqué en profondeur, de quoi faire vaciller TopSpin 2K25 ?

Nous sommes littéralement à un mois de la sortie de TIEBREAK, le jeu de tennis de Nacon, en Early Access depuis le mois de janvier dernier. Face à cette commercialisation imminente, Nacon et Big Ant Studios ont décidé qu'il était temps de démarrer la campagne de promotion et de proposer une grosse vidéo de présentation, afin de mieux comprendre les mécanismes et les subtilités de gameplay. Le jeu se veut plus réaliste que TopSpin 2K25 dans son approche du tennis, plus tactique aussi, mais avec une prise en main plus austère c'est certain aussi. Contrairement au titre de 2K Games, les contrôles ne seront pas aussi simples, mais les possibilités devraient être plus nombreuses. Visuellement, TIEBREAK a bénéficié de la photogrammétrie afin de proposer des rendus réalistes, sans oublier les 120 joueurs/joueuses disponibles au lancement. Côté contenu, ce sera aussi généreux avec des modes de jeu nombreux et un mode Carrière basé sur les moments forts de Novak Djokovic.La sortie de TIEBREAK est attendue pour le 22 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.