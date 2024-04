TIEBREAK : le jeu entre dans sa Phase 2 de l'Early Access, présentation des nouveautés

Pas évident pour TIEBREAK d'exister en ce moment alors que tous les yeux sont rivés vers TopSpin 2K25. Malgré l'imposante place qu'occupe le jeu de 2K Games, Nacon et le studio Big Ant ont quand même décidé de communiquer autour de leur bébé et d'annoncer la Phase 2 de l'Early Access démarré il y a plusieurs mois. Les développeurs ont en effet apporté quelques améliorations et correctifs pour tenter d'offrir un gameplay plus abouti, des animations plus crédibles, des mouvements plus réalistes et une physique de balle plus convaincante. Le roster a également été enrichi de 8 nouveaux sportifs comme Coco Gauff, Benoît Paire, Casper Ruud, Ben Shelton et Stan Wawrinka. La sortie de TIEBREAK n'est toujours pas acté à ce stade, tout juste sait-on qu'il sortira cette année, et en attendant, il continue de se targuer d'être le jeu officiel de l'ATP et de la WTA, ce qui lui permet d'avoir accès à de nombreuses licences et joueurs.









Présentation des nouveautés de la Phase 2 de l'accès anticipé :

• 8 nouveaux joueurs de tennis officiels de l'ATP et de la WTA se

joignent au roster initial du jeu dont Caroline Garcia, Coco Gauff,

Beatriz Haddad Maia, Benoît Paire, Casper Ruud, Ben Shelton, Amanda

Anisimova et Stan Wawrinka.

• Le mode Académie donnant aux joueurs la possibilité de créer leur

joueur à leur image, de créer leurs logos personnalisés et de pouvoir

échanger leurs créations avec la communauté.

• Le multijoueur en ligne personnalisée permettant aux joueurs de

concevoir leurs matchs en fonction de leur style de jeu préféré contre

d'autres joueurs.

• Des améliorations de gameplay et de la physique sur les mouvements du

joueur, la physique de la balle ou encore l'ajout d'une nouvelle

fonctionnalité de la caméra.