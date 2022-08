The Outlast Trials : un nouveau trailer avec une ambiance malsaine, une bêta annoncée aussi

Trois ans déjà que le studio Red Barrels a annoncé l'existence de The Outlast Trials, qui n'est autre que le troisième épisode de ce jeu horrifique se jouant en vue subjective. Le développement semble se terminer doucement et c'est l'occasion de découvrir une nouvelle vidéo, pleine de gameplay, présentée lors de la gamescom 2022. En plus de nous confirmer que l'ambiance sera encore plus malsaine que d'habitude, les développeurs nous alertent sur la mise en place d'une bêta fermée qui aura lieu du 28 octobre au 1er novembre 2022. En attendant de savoir ce que cette bêta contiendra, le communiqué en anglais nous précise que l'histoire de The Outlast Trials prendra place lors de la Guerre Froide, à l'époque où les scientifiques avaient droit à des laboratoires expérimentaux où les êtres humains étaient traités comme de la viande. On jouera l'un des sujets tourmentés physiquement comme mentalement, qui va devoir se frayer un chemin dans ces dédales pour trouver la porte de sortie et tenter de sortir d'ici en un seul morceau, ou avec quelques membres en moins au mieux. La sortie de The Outlast Trials est programmée pour 2023 sur PC.