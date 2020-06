The Outlast Trials : un 1er trailer qui promet de la grosse flippe en coop, le jeu sortira en 2021

À l'époque de la guerre froide, des cobayes humains sont recrutés de force par les aimables gens de la Murkoff Corporation dans le but de tester des méthodes avancées de lavage de cerveau et de contrôle mental, nous explique-t-on dans le communiqué. Dans un monde pétri de méfiance, de peur et de violence, votre moralité sera remise en question, votre endurance sera testée, et votre santé mentale sera brisée. Tout cela au nom du progrès, de la science, et du profit."Pour mémoire, ce spin-off demandera aux joueurs de coopérer pour survivre ; la perspective de partager la flippe avec ses potes fait forcément saliver. On ignore encore avec quelles mécaniques il faudra s'entraider, mais Red Barrels Games a encore largement le temps d'en parler.