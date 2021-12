The Matrix Awakens : ce n'est plus une rumeur, un jeu arrive sur PS5 et Xbox Series X|S, 1er trailer

Geoff Keighley ? Réponse dans quelques jours...





Ce qui n'était encore qu'une rumeur il y a trois jours est désormais officiel : un jeu vidéo The Matrix Awakens s'apprête à débarquer sur consoels next gen', PS5 et Xbox Series X|S. Avec la sortie du film qui approche à pas de géant, Warner Bros semble avoir décidé de frapper aussi du côté du jeu vidéo, avec une expérience qui a visiblement été réalisée avec le moteur Unreal Engine 5, soit la dernière technologie la plus aboutie. Par le biais d'un très court teaser, on aperçoit une modélisation ultra réaliste et convaincante de Neo, interprété par Keanu Reeves, avec son look de John Wick. Cerise sur le gâteau, on apprend que le "jeu" ou plutôt l'application est d'ores et déjà disponible sur le PlayStation Network et le Xbox LIVE. Il est donc possible de le télécharger, sachant qu'il mène vers un compte-à-rebours qui redirige vers les Game Awards qui auront lieu le 10 décembre prochain. De quoi s'agit-il vraiment ? Un vrai jeu ? Une simple expérience ? Peut-on s'imaginer voir débarquer Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss lors de la cérémonie des Game Awards aux côtés de