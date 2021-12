The Matrix Awakens : 10 min de gameplay sous Unreal Engine 5, c'est techniquement ahurissant !

Comme prévu et teasé depuis quelques jours, c'est lors de la cérémonie des Game Awards 2021 que The Matrix Awakens a été révélé, avec une grosse présentation de 10 minutes dans laquelle on peut voir la toute puissance de l'Unreal Engine 5, le moteur qui devrait permettre aux développeurs d'offrir des graphismes enfin next gen'. L'idée derrière cette vidéo de The Matrix Awakens est de prouver que nous avons atteint un niveau de réalisme en matière de modélisation pour qu'on ne puisse pas se rendre compte de la différence entre un être humain et son alter ego en 3D. Il est vrai qu'il est difficile de déceler le vrai Keanu Reeves du faux en premier lieu, mais on parvient à faire la différence par la suite, ce qui ne nous empêchera de constater que le rendu 3D est impressionnant de réalisme. Keanu Reeves est rejoint par la suite par Carrie-Ann Moss, elle aussi dans sa version avatar virtuel, avant de passer au gameplay à proprement parler.La première phase est une phase de shooting certes très scripté, mais au rendu photo-réaliste assez bluffant, d'autant que la mise en scène épique participe au spectacle. Il faut éliminer les différents agents qui ont pris en poursuite le joueur et Carrie-Ann Moss qui conduit sur une autoroute de Los Angeles. Ensuite, on se rend compte qu'il est possible d'évoluer dans la ville, à pieds ou ou volant d'un véhicule qu'il est possible de dérober comme dans n'importel épisode de GTA. Là aussi, le rendu impressionne par la grandeur des environnements, et la qualité des textures et de la modélisation des personnages alentour. Pour celles et ceux qui veulent vivrent l'expérience par eux-mêmes, sachez que la démo de The Matrix Awakens est disponible en téléchargement sur PS5 et Xbox Series X|S dès maintenant.