The Matrix Awakens : c'est le moment ou jamais de télécharger la démo, elle va bientôt être retirée

En marge de la sortie de Matrix Resurrections dans les salles obscures le 22 décembre 2021, Epic Games avait déployé The Matrix Awakens, une démo technique visant à montrer les capacités de l'Unreal Engine 5 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Cette mise en bouche, écrite et réalisée par Lana Wachowski en personne, et mettant en scène Carrie-Anne Moss (Trinity) et Keanu Reeves (Neo), a naturellement marqué les esprits par ses graphismes d'une qualité et d'un réalisme à couper le souffle. C'est d'ailleurs le principal intérêt de cette mise en bouche, car pour ce qui est du gameplay, il s'agit tout simplement d'un shooter sur rail qui, par la suite, se mue en open-world où l'on peut se balader - notamment en voiture - et même voler.Bref, tout ça pour dire que sur le site de The Matrix Awakens , il est indiqué que la démo sera retirée de la circulation le 9 juillet. D'après ce que l'on nous explique, ceux qui disposent déjà de la version d'essai sur leur console n'ont aucune inquiétude à avoir. Par contre, les joueurs qui n'ont pas encore eu l'occasion d'essayer la démo, ou alors qu'ils l'ont essayée mais l'ont nesuite désinstallée, doivent absolument la (re)télécharger avant la date fatidique. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas.