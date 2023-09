The Division 3 : Ubisoft annonce le jeu sur la pointe des pieds

C'est dans la plus grande discrétion que Ubisoft a officialisé le développement de The Division 3 en cette journée du 22 septembre 2023. Pas d'extravagance et encore moins d'image pour ce reveal inattendu, juste un petit passage lors d'un communiqué de presse centré avant tout sur la nomination de Julian Gerighty en tant que producteur exécutif de la franchise The Division, lui qui occupe actuellement le rôle de directeur créatif de Star Wars Outlaws. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements puisque le document nous apprend qu'une équipe doit êytre bâtie pour mettre en route la production. Autant vous dire qu'il va falloir patienter plusieurs années avant de voir débarquer cette nouvelle itération de The Division, pas avant 2026 au mieux. D'ici là, le studio doit sortir Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws.