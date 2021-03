Test Yakuza 6 : le jeu enfin sur PC et Xbox One quatre ans après la version PS4, un bon portage ?

Le Test

Alors que Yakuza 7 est sorti sur toutes les plateformes il y a déjà quelques mois, Yakuza 6 se faisait encore attendre sur PC et Xbox One. Cet affront, qui date tout de même de 2016 ou 2018 selon qu'on se réfère à la sortie PS4 japonaise ou européenne, est désormais réparé ! Nous ne rentrerons pas dans les détails du gameplay et du scénario ici car, sur le fond, le jeu est strictement identique à la version PlayStation. En cas de besoin, notre test de l'époque est encore disponible ! Aujourd'hui, nous nous contenterons de rappeler que ce sixième épisode marque la fin des aventures de Kazuma Kiryu et qu'il est aussi bon, si ce n'est meilleur, que les volets précédents. Le système de combats façon beat'em up 3D est par exemple plus simple à appréhender que celui des premiers épisodes. Nous lui préférons tout de même le tour par tour apparu avec Yakuza 7, mais cela reste une pure question de goûts. Les joueurs les plus portés sur l'action seront ravis de retrouver le dynamisme du Dragon de Dojima, la recette combos et QTE ne manquant pas d'efficacité. Avec plus de quinze années d'expérience sur la licence, le studio Ryū Ga Gotoku maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Le scénario mêle habilement humour, action et émotion, tandis que de nombreux mini-jeux et autres sous-quêtes sont disponibles pour distraire le joueur entre deux missions principales. Le monde semi-ouvert de Yakuza 6 est d'autant plus agréable à parcourir qu'il nous propose une vision plurielle du Japon. Comme d'habitude, notre héros a l'occasion de parcourir les rues urbaines, modernes et éclairées de multiples néons du quartier fictif mais néanmoins tokyoïte de Kamurocho. Mais plusieurs chapitres se déroulent également en province, notamment dans la préfecture de Hiroshima. L'ambiance y est plus paisible (même si les combats de rue sont toujours de la partie), et le joueur peut ainsi découvrir une autre facette du Japon.







MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS