Test Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition : un jeu qui n'a pas pris une ride ?

Le Test

Connu tout aussi bien des amateurs de comics que de cinéma ou de jeux vidéo, Scott Pilgrim a eu son heure de gloire en 2010. Cette année-là fut en effet celle de la fin de la série dessinée, de la sortie sur grand écran du film Scott Pilgrim vs. The World, et de l'arrivée de l'adaptation vidéoludique éponyme sur PS3 et Xbox 360. Pour fêter ses dix ans (et même un peu plus), cette dernière nous revient aujourd'hui sur toutes les plateformes actuelles dans une "Complete Edition" un peu fainéante, mais pas déplaisante.

Le jeu reprend le scénario de la bande dessinée et des films, et demande donc à Scott Pilgrim d'aller casser la figure aux sept anciens petits amis de Ramona Flowers, dont il est tombé amoureux. Voilà le prétexte parfait pour un petit beat'em up, chacun des sept mondes traversés aboutissant naturellement à un combat de boss. L'univers du comic canadien est parfaitement respecté, les décors allant même jusqu'à reprendre certaines enseignes existant réellement à Toronto. Cette réédition du jeu se targue d'être complète car elle comprend les deux contenus téléchargeables sortis en 2010 et amenant chacun un nouveau personnage jouable (Knives Chau et Wallace Wells). Sachant que Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Kim Pine et Stephen Stills répondent toujours à l'appel, et qu'il est également possible de débloquer Nega Scott, ce sont en tout sept personnages différents qui deviennent jouables. Chacun d'entre eux possède sa propre progression en expérience, et les fans de la licence les plus hardcore pourront donc terminer plusieurs fois l'aventure. D'ailleurs si le jeu paraît extrêmement difficile au premier abord, c'est justement à cause des éléments de "light RPG" qu'il intègre.







Pour survivre au-delà du premier niveau, il est impératif de faire progresser le héros que l'on a choisi. La montée en expérience permet notamment de débloquer des combos supplémentaires, tandis que les magasins posés sur le bord de la route fournissent des objets bien utiles. Il est toutefois fort regrettable que l'effet des différents snacks, repas et accessoires disponibles dans les boutiques soit indiqué après l'achat et non avant. Certains redonnent de la vie, d'autres des points d'expérience, et d'autres encore améliorent les statistiques générales : défense, force, vitesse et volonté. Cette dernière section correspond aux points de cran, utiles pour déclencher une super attaque ou appeler un allié à l'aide pendant quelques secondes.





ET TU TAPES, TAPES, TAPES...