Scott Pilgrim vs. The World : la Complete Edition est dispo, voici un trailer de lancement

Scott Pilgrim vs. The World : The Game, Ubisoft nous propose de découvrir le trailer de lancement d'un jeu qui revient sur le devant de la scène plus de 10 ans après sa sortie initiale. Devenu un beat'em all culte, Scott Pilgrim vs. The World : The Game est d'abord sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2010 et revient avec tous les bonus qui sont sortis par la suite. Si Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition est déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia pour 14,99€, sachez qu'il est rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X|S. Mieux, à partir d'aujourd'hui,

Afin de fêter la sortie de la Complete Edition devendredi 15 janvier à 16h, il est possible de précommander les éditions physiques limitées du jeu, grâce à Limited Run Games . A l'intérieur, une copie du jeu, mais aussi des goodies inédits.

Les joueurs pourront choisir parmi trois éditions limitées différentes :





L’édition Standard (34,99$) : comprend une jaquette réversible avec de nouvelles illustrations de l’artiste Mariel Cartwright, qui a travaillé sur le jeu originel, et de Bryan Lee O'Malley, créateur de la série de bandes dessinées Scott Pilgrim, un talon de billet « Leo’s Place » ainsi qu’un livret d’instructions en couleur.



L’édition Classique (54,99$) : comprend la version standard du jeu, une boîte rétro deluxe, un CD avec la bande-son originale du jeu composée par Anamanaguchi, une carte du monde du jeu ainsi qu’une feuille d'autocollants.



L’édition K.O. (139,99$) : comprend l'édition Classique, des médiators de guitare « Sex Bob-omb », des baguettes de batterie, une cassette avec la bande-son originale du jeu, un jeu de sept cartes deluxe brillantes à collectionner, ainsi qu’un livre écrit par Jeremy Parish. Les différents articles de l'édition K.O. seront livrés dans une roadie case authentique qui, une fois ouverte révèlera une scène pop-up en 3D avec des effets de lumière et de son.