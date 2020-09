Scott Pilgrim contre le Monde Complete Edition : le jeu annoncé sur PS4 et Switch

Ubisoft a profité de sa conférence Forward pour officialiser Scott Pilgrim contre le Monde Complete Edition. Cette version du jeu sorti en 2010 arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Stadia avec ses graphismes en 2D. Basé sur la bande dessinée éponyme, Scott Pilgrim se présente sous la forme d'un beat'en all en 2D bien oldschool, mais avec quelques petites touches de modernité comme la coop à 4 joueurs. Scott Pilgrim Complete Edition débarquera en fin d'année 2020, sans plus de précisions. Sachez que ce sera l'unique occasion de pouvoir récupérer Scott Pilgrim, puisque le jeu initial a été retiré de la boutique toutes les plateformes de téléchargement.