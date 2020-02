Test Patapon 2 Remastered : ce portage 4K sur PS4 mérite-t-il la danse de l'amour ?

Le Test

Si Sony s’est désormais retiré du marché des consoles portables, impossible de nier les innombrables et délicieux moments procurés par ses deux machines du genre. Bien sûr, la PSP fut LA véritable claque iconique, monstre de puissance de sa génération et ode à la créativité artistique : encore aujourd’hui, les UMD siégeant fièrement sur nos étagères réveillent ces petits papillons intestinaux, dont les hits pétillants les ont autrefois tant époustouflés. Des blockbusters ambitieux, certes, mais aussi des expériences plus singulières, tout aussi réussies parmi lesquelles LocoRoco ou Patapon : si ce premier s’est déjà vu porter sur PS4, on ne peut en dire de la délicieuse franchise de Pyramid et SIE Japan. Bonne nouvelle : Patapon 2 Remastered vient tout juste de débarquer sur la machine nipponne, lui et son sens du rythme détonnant. Le tambour est-il toujours aussi bien poli, même onze après sa sortie originale sur PlayStation Portable ?

Patapon premier du nom dispose d’un concept unique, largement salué par la critique lors de sa sortie en 2008 : il s’agit d’un RPG en semi-tour par tour dont le gameplay s’articule entièrement autour… de votre sens du rythme. Pour ce deuxième opus publié un an plus tard, toujours développé par Pyramid et toujours produit par le studio japonais de Sony Interactive Entertainment, les bases restent inchangées. À vrai dire, même plus d’une décennie plus tard, la sauce prend toujours aussi bien : il faut dire que nous avons là une petite perle d’originalité dont le principe fondamental ne risque pas de vieillir aussitôt.



SUR LE PATAPON D'AVIGNON

Ainsi, vous, le joueur, incarnez le Dieu des Patapons. Cette tribu de petits êtres à la fois sauvage et carrément sympathiques sont reconnaissables d’entre mille : œil unique, forme impeccablement ronde, courage indéniable et, surtout, allégeance musicale sans faille. En tant que souverain suprême, vous vous devrez de guider vos troupes dans des niveaux en 2D parsemés d’embûches : pour les faire avancer, attaquer, se défendre ou effectuer des sorts magiques, vous devrez vous servir… d’un tambour. Littéralement. En combinant les touches rond, croix, carré et triangle en rythme, il est possible de constituer les actions suscitées tout en formant une véritable musique constante et évolutive, augmentant les statistiques si tenue et respectée.



Ne nous mentons pas, le gameplay relève toujours d’une amusante originalité qui, oui, fait toujours mouche et s’approfondit durablement grâce au riche aspect RPG. Au fur et à mesure de l’aventure, les mécaniques se complexifient tranquillement avec l’arrivée de nouveaux membres au sein des Patapons : si le porte-étendard, le Hatapon, est un bonhomme à protéger impérativement sous peine de perdre la partie, le gros bras Robopon, le magicien Mahopon ou l’aérien Toripon viennent également creuser la jouabilité. Surtout, on se doit d’équiper nos Patapons avec les items glanés au cours des différentes missions, de les faire monter en niveau, de constituer des équipes pertinentes en fonction des levels et des boss à affronter… et tout cela demande de longues heures d’application.



T'AS DEAD CA CHAKA

Si Patapon 2 s’avère encore plus complet que son prédécesseur, il réussit également à imposer au moins autant de bonne humeur générale par sa direction artistique simpliste (mais très picturale), ses dialogues édulcorés que par sa bande-son entraînante. Allant piocher dans de nombreuses cultures, la rythmique, les chants et autres bruitages guerriers nous ramènent dans ces batailles que l’on s’imaginait petit ou que l’on matérialisait avec trois fois rien dans les cours de récréation. Un petit bonheur qui, néanmoins, n’a pas forcément reçu le traitement mérité dans cette édition Remastered. Certes, un lissage 4K est présent mais plusieurs cutscenes sont délaissées (pour une raison inconnue) et... particulièrement baveuses.



Ensuite, il aurait été pertinent d’ajuster la taille des menus et autres interfaces, toujours adaptées au ratio de la PSP et, forcément, anormalement grands sur un téléviseur en 2020. Autre méfait du portage, l’amputation de la fonction multijoueur qui, autrefois, permettait tout simplement de jouer en coopération (et c’était franchement un bonus amusant). En soi, Patapon 2 est et restera le meilleur opus de la saga, solide comme un roc et qui n’a toujours rien perdu de sa malice, ni même de son charme. En soi, on peut donc vous le conseiller allègrement : attention néanmoins, sa remasterisation n’est pas aux petits oignons… et c’est forcément un poil décevant.