Patapon 2 Remastered : le jeu est enfin officialisé sur PS4, voici le 1er trailer

Alors que son existence sur PS4 avait fuité en fin d'année dernière, Patapon 2 Remastered vient d'être officialisé par Sony Interactive Entertainment. On a même droit à un premier trailer de gameplay qui va rappeler de bon souvenirs aux anciens. Mieux, l'attente ne sera pas bien longue puisque le jeu sera disponible sur le PlayStation Store dès le 30 janvier. Tout le contenu d'origine (dont les 30 missions de la campagne) sera présent, avec cette fois-ci un affichage en 4K. Mieux, comme il s'agit d'un side-scroller en 2D, on peut même espérer qu'il s'agisse d'une 4K native et non d'un checkerboard rendering auquel sont habitués les possesseurs de la PS4 Pro.



Comme toujours, l'objectif sera de guider l'armée des Patapons jusqu'à la terre promise d'Earthend, en utilisant une large variété de percussions.