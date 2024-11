Terrifier The ARTcade Game : du gameplay pour ce beat'em up rétro sanglant

Terrifier 3, Terrifier The ARTcade Game fait son retour avec une nouvelle vidéo. Toujours aussi courte (moins d'une minute), elle permet cependant de se focaliser sur le gameplay, qui avait été à peine teasé dans le 'reveal trailer'. Comme on peut le constater, il s'agit d'un beat'em up ce qu'il y a de plus classique, d'autant qu'il reprend tous les codes des titres des années 80, jusque dans leur esthétique. L'avantage, c'est avec Terrifier, on pourra profiter de belles gerbes de sang, de membres découpés et de choses plus terrifiantes que la normale. Plusieurs personnages seront jouables (quatre au total) et le coopération sera de mise évidemment pour avancer sereinement. Bien sûr, on pourra ramasser des armes, des bonus et autres items, afin de pimenter les parties. Le gameplay semble assez basique et on espère qu'il y aura suffisamment de niveau pour retenir notre attention. Après, on dit ça, mais il y a zéro chance pour qu'on teste le jeu à sa sortie. Aucune date de sortie n'est communiquée par ailleurs...





Révélé le mois dernier en même temps que la sortie au cinéma de