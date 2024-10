Terrifier : un jeu vidéo arrive en 2025, c'est gore et c'est en pixel art, première vidéo

Alors que Terrifier 3 fait un carton dans les salles obscures, un jeu vidéo est en préparation sur PC et consoles, avec une fenêtre de sortie à 2025. Son nom ? Terrifier : The ARTcade Game qui s'inscrit comme étant un beat'em all ce qu'il y a de plus classique, en jouant avec les influences des jeux d'arcade rétro. C'est produit par SelectaVisión, édité par Selecta Play et développé par Relevo, et ça reprend le concept des jeux en pixel-art avec ce côté un peu caricatural volontaire. Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4 personnes, avec la possibilité de disposer de plusieurs armes différentes, comme des tronçonneuses, des massues à pointes, des couteaux bien acérés, etc. Bien sûr, chaque niveau proposera son lot de mobs à déchiqueter, tandis qu'un boss nous attendra pour relever la difficulté. Plusieurs modes de jeu sont prévus (six au total) et on nous promet de quoi varier le gameplay. Enfin, sachez que la bande-son chiptune a été pensé pour qu'on puisse revivre l'âge d'or des jeux arcade des années 80 et 90, l'idée étant de jouer sur l'atmosphère chaotique rétro d'un passé révolu.