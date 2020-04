Telling Lies : le jeu d'enquête s'offre un trailer mystérieux pour son arrivée sur consoles

Déjà sorti sur PC en 2019, Telling Lies est le dernier jeu de Sam Barlow, développeur qui s'était déjà fait connaître pour son très original Her Story : le concept est plus ou moins le même, à savoir incarner un hacker qui devra espionner les conversations de plusieurs personnes, fouiller les systèmes informatiques et déceler les mensonges des différents protagonistes.Un jeu d'enquête plutôt bien ficelé réalisé en grosse parte en live-action qui se livrera très bientôt sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch : à ce sujet, un nouveau trailer vient justement d'être publié et celui-ci révèle donc la date de sortie précise, fixée au 28 avril 2020. Une expérience singulière que nous vous recommandons chaleureusement.