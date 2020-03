Tales From the Borderlands : surprise, une version Redux arrive... avec un nouvel épisode !

Tales from the Borderlands: Redux leaked trailer pic.twitter.com/4nh9DTHzRZ — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) 18 mars 2020

Sorti en 2014 sous forme épisodique, Tales from the Borderlands était une aventure inédite, fraîche et bien ficelée de la part de Telltale. Seulement voilà, après la mort inopinée du studio, autant dire que nous avons enterré tout espoir d'une suite, à notre grand regret : bien sûr, c'était sans compter sur sa résurrection l'année dernière qui laisse alors entrevoir de nouvelles possibilités.En l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui concerne la grosse bande-annonce en fuite d'une version Redux du jeu déjà publié : on peut y avoir l'annonce de contenus supplémentaires comme les commentaires des développeurs, un musée et... un nouvel épisode !A priori, ce dernier serait un mini-chapitre probablement présent pour créer le lien avec Borderlands 3, expliquant ainsi la posture de Rhys dans ce dernier et l'absence de Fiona. Bien sûr, le trailer en question n'a pas encore été officialisé et, par défaut, on vous conseillera de prendre des pincettes avant visionnage.Pour le moment, on ne connait ni la date de sortie ni les plateformes concernées mais ce dont on est sûr, c'est que l'excitation est à son comble.