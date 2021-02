Tales from the Borderlands : le jeu revient d'entre les morts sur Switch, la date de sortie est connue

Tales from the Borderlands est finalement revenu d'entre les morts pour s'offrir une seconde vie en dématérialisé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store et Steam), sachant que le come back est fixé au 17 février.



Et comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, 2K Games a profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer que le jeu débarquerait le 24 mars prochain sur Switch via l'eShop. A noter que, cette fois-ci, les cinq épisodes ne devraient être disponibles qu'en un seul bloc (ce qui est également valable pour les autres supports) à un prix qui n'a pas encore été communiqué.



Quand on jette un oeil au Microsoft Store, au PlayStation Store et à Steam, le tarif affiché est 20€. Sur l'Epic Games Store, c'est même un peu moins cher (15,99€).





Alors que la fermeture de Telltale Games semblait l'avoir expédié définitivement dans le royaume d'Hadès,