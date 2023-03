System Shock : 8 ans après son annonce, le remake tient enfin sa date de sortie

Devenu quasiment une arlésienne, le remake de System Shock tient enfin sa date de sortie, 8 ans après son annonce ! C'est en effet le 30 mai 2023 que le jeu reviendra sur PC, tandis que les versions consoles arriveront un peu plus tard dans l'année. Mieux vaut tard que jamais donc, puisque cette restauration du jeu a quand même été annoncée en 2015, une autre vie presque. Avec cette bonne nouvelle, on apprend que cette édition PC comprendra un exemplaire gratuit du titre System Shock 2 : Enhanced Edition, mais aussi pour tous ceux qui achèteront le jeu les premières semaines suivant sa sortie. Bien sûr, les joueurs qui ont suivi le jeu avec assiduité ont également pu voir l'évolution de son développement, de ses graphismes aussi, et il semblerait qu'on arrive enfin au bout du tunnel. Jeu d'action et d'exploration en vue à la première personne, System Shock reprendra le scénario d'origine avec la gigantesque corporation appelée TriOptimum, mais aussi SHODAN, l'I.A. que notre héros va devoir pirater. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu et notre personnage va se faire implanter une interface neurologique avant d'être plongé dans un coma artificiel pour se remettre de l'opération. À son réveil, il découvre que SHODAN a pris le contrôle de la station et que le personnel de celle-ci a été tué ou transformé en mutant ou en cyborg.