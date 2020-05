System Shock : le remake s'offre une nouvelle démo que voici en vidéo

Jeu culte sorti en 1994, System Shock est en passe de s'offrir une nouvelle jeunesse grâce à Night Dive Studios : si la firme s'est retrouvée face à de nombreux problèmes de développement, son projet ambitieux de remake commence à enfin à s'éclaircir et, oui, la conception semble bien avancer. Plutôt confiant, les Américains viennent donc de déployer une toute nouvelle démo, disponible sur Steam et GOG.com , que vous pouvez d'ores et déjà télécharger.Et si jamais la simple curiosité de jeter un œil au rendu vous prenait, Night Dive a justement publié une longue vidéo de quarante minutes de gameplay, entièrement commentée par ses soins. L'occasion d'admirer la refonte technique opérée grâce à l'Unreal Engine 4 ainsi que l'ambiance toujours aussi claustrophobe de la Citadel : on rappelle que sa suite, bien oppressante également, a été réalisée par Ken Levine en 1999. Plus tard, il s'inspirera largement de son travail sur System Shock pour créer... BioShock.Sinon, le remake (appelé ici Resmatered officiellement) n'a toujours pas de date de sortie mais il est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.