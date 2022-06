System Shock : annoncé en 2016, le remake s'offre un trailer inédit, Terri Brosius incarnera de nouveau SHODAN

System Shock a fait parler de lui hier soir lors du PC Gaming Show 2022. En effet, Nightdive Studios avait emmené dans ses valises un nouveau trailer qui, entre autres, a permis de confirmer le retour de Terri Brosius dans le rôle de l'I.A. SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network) qu'elle avait déjà occupé en 1994. D'une durée de deux minutes, la séquence permet également d'observer quelques phases de gameplay, et de rappeler que les contrôles ont été remaniés, tout comme l'interface et le sound design. Quant à la réalisation, elle découvrira les bienfaits de la HD.



Attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, le remake de System Shock ne dispose pas encore de date de sortie.





Annoncé en 2016, le remake de