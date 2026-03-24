Switch 2 : les ventes seraient en net recul, Nintendo aurait même réduit sa production

Nintendo traverserait actuellement une phase délicate avec sa console Switch 2 dont les ventes seraient en net recul si l'on en croit des informations de Bloomberg, qui a eu accès à des données intéressantes. Après un lancement record en juin 2025 (la Switch 2 a connu un démarrage impressionnant avec 17,37 millions d’unités vendues en 9 mois, faisant de ce lancement le plus réussi de l’histoire de Nintendo), la demande n’aurait pas été à la hauteur des attentes de la direction au sein de la firme de Kyoto. Les ventes japonaises se maintiennent grâce à prix attractif de ¥49 980 (soit environ 324$ / 270€), mais le marché américain, crucial pour le chiffre d’affaires global, a montré des signes de fatigue. Toujours selon Bloomberg, le succès de Pokémon Pokopia, qui s’est écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires en quatre jours, n’a pas suffi à relancer la production. Du coup, Nintendo préfèrerait observer la performance des nouveaux titres avant d’augmenter le rythme de fabrication, plutôt que de réagir immédiatement à un succès ponctuel.





Plusieurs éléments expliquent cette prudence. D’abord, la Switch 2 fait face à des pressions sur les coûts, notamment la hausse mondiale du prix des puces mémoire, qui touche tous les fabricants d’électronique. Nintendo a envisagé d’augmenter le prix de la console, mais la réduction de production découle surtout de la demande des consommateurs, et non de cette hausse des coûts. Ensuite, le calendrier des sorties de jeux a été moins favorable que prévu. La sortie de Metroid Prime 4 Beyond en décembre 2025 a déçu avec moins d’un million de copies vendues dès le premier mois, un résultat inhabituel pour Nintendo. Cette faiblesse sur un blockbuster historique a contribué à ralentir les ventes globales. Enfin, il faut aussi savoir que la concurrence s’intensifie. Sony et d’autres acteurs du marché multiplient les annonces et les sorties de consoles et de jeux très attendus, menaçant la dynamique commerciale de la Switch 2. À plus long terme, des titres comme GTA 6, prévu sur plusieurs plateformes en novembre, pourraient détourner l’attention des consommateurs et limiter la demande pour la console de Nintendo.







Malgré cette réduction de production, les analystes estiment que Nintendo pourra atteindre l’objectif moyen de 20 millions d’unités vendues sur l’année fiscale, grâce aux stocks accumulés et à la demande japonaise stable. L’entreprise reste confiante sur le potentiel à long terme de la Switch 2 et continue d’étudier des ajustements stratégiques, notamment le lancement d’une variante avec batterie remplaçable en Europe dans l’année fiscale prochaine. Cette situation illustre en tout cas un point-clé pour Nintendo : la deuxième année d’une console est décisive pour établir sa base d’utilisateurs et attirer les développeurs. Un rythme de production trop optimiste, basé sur le succès initial, peut rapidement devenir un handicap si le marché ralentit. Nintendo semble désormais adopter une posture prudente, ajustant la production à la demande réelle plutôt qu’aux projections internes.



