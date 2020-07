Superhot Mind Control Delete : enfin une date pour cette extension prometteuse

En early access depuis plus de deux ans sur Steam, Superhot Mind Control Delete semble arriver à maturité : ce standalone beaucoup plus étoffé - on nous promet quatre fois plus de contenus avec de nouvelles mécaniques de gameplay - s'offre enfin une première date de sortie définitive, alors fixée au 16 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Là où les développeurs font plaisir, hormis dans le fait que cette extension s'annonce encore plus stimulante, c'est que le jeu sera offert à tous ceux possédants Superhot : pour les autres, en revanche, il faudra sortir la carte bleue. On vous garantit que ça vaut le coup.