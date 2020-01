Super Smash Bros. Ultimate : un nouveau Direct cette semaine

Ce jeudi 16 janvier à 15 heures, Nintendo dévoilera le nouveau combattant dont les possesseurs de Super Smash Bros. Ultimate pourront profiter à partir du mois prochain. C'est en effet ce qu'annonce la firme de Kyoto via un communiqué officiel, où il annonce qu'un Direct de 35 minutes sera diffusé à cette date.



Jusqu'à présent, absolument rien n'a filtré sur le cinquième personnage du Fighter Pass, mais les dernières rumeurs convergent vers Dante, le héros de Devil May Cry. D'ailleurs, c'est le 20 février prochain que sortira Devil May Cry 3 Special Edition sur la console hybride.