Super Smash Bros. Ultimate : le prochain personnage en DLC sera tiré de ARMS

Super Smash Bros. Ultimate

Si l'on savait déjà qu'un Fighter Pass Vol. 2 était en préparation pour, on ignorait encore quels personnages il contiendrait. Le Direct Mini de cet après-midi a levé une partie du mystère, puisqu'il a été annoncé que le premier protagoniste de la liste serait tiré de ARMS. Son identité exacte n'a pas été révélée, mais on nous a promis que l'annonce et le déploiement du ou de la combattant(e) aurait lieu en juin prochain.En attendant, les abonnés du Nintendo Switch Online peuvent dès maintenant essayer ARMS gratuitement, et ce jusqu'au 6 avril (23h59). Quant à notre test, il est accessible via cette adresse