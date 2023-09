Super Mario Bros. Wonder : 15 min de gameplay commenté, pour tout savoir des nouveautés

Comme prévu, Super Mario Wonder a été le centre d'intérêt d'un Nintendo Direct cet après-midi, à 16 heures pétantes. Pas moins de 15 minutes de vidéo pour nous détailler les nouveautés de gameplay, les nouveaux objets, ainsi que la manière dont les niveaux peuvent se transformer. Mais la principale nouveauté de ce jeu, c'est pour la première fois de son histoire, Mario quitte le Royaume Champignon pour aller vadrouiller du côté du Royaume des Fleurs et rendre visite au Prince Florian, un nouveau personnage. Mais Nintendo a gardé quand même quelques habitudes, comme ce bon vieux Bowser qui débarque de nulle part pour fusionner avec le château du Prince Florian et foutre le dawa à travers le Royaume des Fleurs. Au-delà de graphismes qui ont été retravaillés et qui sont plus rondelets, on va découvrir un nouvel univers, le Royaume des Fleurs, qui est composé de six mondes distincts situés autour des Îles florales, pour un total de sept régions à explorer. Caverne, passage sous-marin, ile à explorer, la variété sera évidemment de mise.







Parmi les nouveautés, il y a ces fleurs prodiges qui sont capables d'absorber les pouvoirs et de changer les perspectives. Des tuyaux peuvent s'animer, le sol peut se mettre à pencher, et on peut même subitement se retrouver dans l'espace. Il se peut même qu'on, se métamorphose en Goomba ou en boule à pics. D'ailleurs, en parlant de transformation, ce Super Mario Wonder offrira de nouveaux costumes à Mario et ses amis, comme les pommes d'éléphant, qui permettent de se transformer en éléphant. Sous cette forme, ils pourront compter sur leur trompe et leur gabarit pour affronter leurs ennemis, détruire des blocs ou encore franchir des précipices. Les fleurs à bulles quant à elle permettent de souffler des bulles chatoyantes et donc d'emprisonner les ennemis à distance. Le champignon foreuse permet de se débarrasser des ennemis blindés ou qui protégés par des pointes, mais également de se déplacer en restant sous terre.







Niveau casting, en plus de Mario, il sera possible d'incarner, Luigi, Peach, Daisy, un Toad jaune ou bleu, ou encore Toadette. Tous se jouent de la même façon, pas de distinction de pouvoir ou d'inertie dans les déplacements, vous pouvez donc choisir votre personnage favori ou alterner. Il y a juste les Yoshis et Carottin qui sont immunisés contre les dégâts et sont donc prévus pour les très jeunes joueurs. D'ailleurs, jusqu'à quatre personnes peuvent jouer ensemble sur une même console Nintendo Switch. Si quelqu'un est éliminé en multijoueur local, son personnage flottera quelques secondes à l'écran sous forme de fantôme. Si un autre personnage le touche avant la fin du décompte, il pourra revenir en jeu et le groupe ne perdra pas de vie. De plus, si quelqu'un incarne un Yoshi, il est possible de grimper sur son dos et de se laisser porter à travers le stage.







Ça sort le 20 octobre prochain et il y aura même une Nintendo Switch collector. Toute rouge unie, avec une silhouette de Mario sur le côté et des pièces à l'intérieur du dock et rien d'autres. Sans doute la console collector qui a demandé le moins d'énergie en brainstorming...