Super Mario Bros. Wonder : un nouveau jeu où Mario peut se transformer en éléphant !

C'est à l’occasion du dernier Nintendo Direct en date que Nintendo a révélé l'existence de annoncé l’arrivée Super Mario Bros. Wonder, le nouvel épisode 2D des aventures du plombier moustachu. Avec le succès phénoménal du film d'animation, le plombier moustachu jouit d'une aura resplendissante dans le monde, et cette nouvelle itération risque de renforcer son capital sympathie. Il faut dire que les équipes de développement chez Nintendo n'ont pas fait les choses à moitié. Nouvelles modélisations des personnages (Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy), nouvelles animations, plus nombreuses, plus souples encore et présence d'onomatopées, il se dégage une vibe Viewtiful Joe absolument délicieuse. Evidemment, qui dit nouveau Mario, dit aussi nouvelles transformations, et Mario pourra se métamorphoser en éléphant. Au-delà d'une bouille toute mignonne, c'est aussi la force décuplée dont il pouyrra jouir une fois avec sa grosse trompe. Pour le reste, Nintendo garde le mystère encore entier et il faudra sans doute attendre un autre trailer pour connaître ses autres mouvements. Rajoutez à cela des environnements riches, vivants qui s'animent sur plusieurs plans et des effets de lumière soignés, il y a de quoi tomber sous le charme de ce Super Mario Bros. Wonder, dont la sortie est déjà calée au 20 octobre 2023, sur Nintendo Switch.