Starship Troopers Extermination : place maintenant au gameplay, y a du bon potentiel !

Starship Troopers Extermination. Un peu moins de 48 heures après le trailer cinématique en CGI, on peut enfin voir à quoi ressemblera véritablement ce FPS en coopération qui va tenter de faire honneur à l'excellent film de Paul Verhoeven. Fusil d'assaut entre les mains, il va falloir se défendre face à l'invasion des insectoïdes de la planète hostile Valaka. Evidemment, en tant que soldat de l'infanterie mobile, on ne sera pas seul sur le terrain miné, mais accompagné de 12 autres partenaires, le jeu étant prévu pour autant de personnes en coopération. Comme on peut le voir dans la vidéo de gameplay, tirer dans le tas ne suffira pas, il y aura aussi des objectifs précis à remplir pendant les missions, comme construire et défendre son QG, s'échapper d'un point d'extraction ou récupérer des ressources demandées. On rappelle que trois classes seront jouables : Assaut, Soutien et Défense, avec cette faculté à faire évoluer les compétences de son soldat, aussi bien dans l'équipement qu'au niveau des armes. Dans les quelques séquences de gameplay qui ont été partagées par les développeurs, on voit que le jeu ne lésinera pas sur le nombre d'insecte à l'écran, avec plein d'effets visuels pour rendre les combats encore plus épiques. Prévu sur PC en 2023, un accès anticipé sera proposé avant la sortie complète.