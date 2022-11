Starship Troopers Extermination : le film de Paul Verhoeven de retour dans un FPS coop, trailer et infos

Starship Troopers, le célèbre film de Paul Verhoeven, est de retour en jeu vidéo ! Le studio Offworld Industries, en collaboration avec Sony Pictures Consumer Products, vient en effet de dévoiler Starship Troopers Extermination, un FPS coopératif à 12 joueurs prévu sur PC en 2023, avec la possibilité d'y accéder en Early Access. Ce n'est pas la première fois que le film fait l'objet d'une adaptation en jeu vidéo et il y a même eu plusieurs genres qui ont été tentés, du first person shooter au RTS, en passant par le mobile également. Cette fois-ci, le studio semble avoir plus d'ambition, avec un jeu qui se joue en coopération pour une expérience multi fidèle à ce que l'incroyable film de 1997 nous avait offert il y a 25 ans. Scénaristiquement, le jeu nous placera dans la peau d'un soldat dans le Deep Space Vanguard, un groupe d'élite des forces spéciales au sein de l'infanterie mobile. Il va donc falloir se battre contre des hordes d'extraterrestres insectoïdes sur la planète hostile Valaka, avec cependant des objectifs à réaliser : acquérir des ressources, construire et défendre son QG, et parfois s'échapper du point d'extraction.

Trois classes seront jouables : Assaut, Soutien et Défense, avec bien sûr la possibilité de faire évoluer ses compétences, aussi bien dans l'équipement qu'au niveau des armes. Le jeu permettra aussi de bâtir des murs, des tours, des stations de munitions et d'autres éléments en utilisant les ressources acquises dans les raffineries de la planète. Au niveau du bestiaire, Starship Troopers Extermination proposera au lancement 5 types d'insectes ennemis : Drone, Warrior, Gunner, Plasma Grenadier et Tiger Elite. Bien sûr, plus on avancera et plus les ennemis seront coriaces et imposant, avec d'ailleurs des affrontements à grande échelle qui sont prévus, avec des essaims composés d'une centaine d'insectes à l'écran qu'il faudra repousser. Développé par Offworld Industries en 2014 par un groupe de développeurs passionnés, le studio compte aujourd'hui plus de 100 employés situés à New Westminster et dans le monde entier également. On leur doit déjà le jeu Squad, qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde.