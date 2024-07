Starship Troopers Extermination : Casper Van Dien sera à la gamescom 2024 avec les développeurs

En Early Access depuis plus d'un an, Starship Troopers Extermination a décidé de passer à l'étape suivante. Après un trailer d'annonce le mois dernier lors de la Summer Game Fest, voilà que le jeu refait surface et nous annonce sa présence à la gamescom 2024, avec en prime une section jouable du jeu. Mais histoire d'aller au bout du délire, les développeurs ont décidé de faire venir le comédia Casper Von Dien, qui jouait Rico dans le film de Paul Verhoeven. Ce dernier sera disponible pour saluer le public et signer quelques autographes, mais il sera là surtout pour gagner la confiance des développeurs. Cette rencontre avec le public aura lieu le jeudi 22 août à partir de 18h00 dans le hall 10.1 sur le stand E021. Casper Van Dien sera accompagné de cosplayers en uniformes de Starship Troopers, tandis qu'un insecte grandeur nature conçu par Creative Polymer permettra de faire de belles photos. Rendez-vous est pris.







De nouveaux ennemis, de nouvelles planètes et un nouveau mode solo en étroite collaboration avec Casper Van Dien seront disponibles à la sortie du jeu. Celles et ceux qui se rendent à la gamescom cette année pourront avoir un aperçu en avant-première de ce nouveau contenu. Starship Troopers Extermination sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Nintendo Switch le 11 octobre 2024, après plusieurs mois d'accès anticipé. Les joueurs seront envoyés en première ligne d'une guerre contre les arachnides et devront collaborer pour accomplir des missions, collecter des ressources, construire une base et la défendre.