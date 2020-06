Star Wars Episode I Racers : le remaster enfin dispo, un trailer de lancement qui file à toute berzingue

Après un petit retard plutôt justifié, Star Wars Episode I Racers est enfin prêt à passer à la vitesse supérieure. Enfin, pour la deuxième fois de sa vie puisqu'il s'agit, on le rappelle, d'un remaster du jeu original sorti en 1999 : cette fois-ci, direction la PlayStation 4 et la Switch avec une résolution et un framerate boostés, du multijoueur en local et même quelques features inédites comme une compatibilité au gyroscope. Pour le reste, précisions à nouveau qu'il s'agit bien sûr d'un jeu de courses dans la veine des WipEout et autres Extreme-G de l'époque, à la sauce Guerres des Étoiles puisque le titre puise directement dans la séquence culte du premier épisode de la saga de George Lucas... que l'on ne présente plus.Bref, le soft est disponible dès maintenant et en voici justement son trailer de lancement, pour l'occasion centré sur la mouture Nintendo. Si vous souhaitez un peu de nostalgie, ça se passe ici.