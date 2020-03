Star Wars Episode I Racer : le jeu annoncé sur Switch et PS4, premières images

Star Wars Episode I : Racer va faire l'objet d'un portage sur Switch et PS4. C'est en effet ce qu'annonce Aspyr Media sans communiquer de date précise, mais en glissant toutefois quelques images. On nous promet des contrôles modernisés, 25 pilotes (dont Anakin Skywalker, Sebulba, ou encore Ratts Tyerell), des courses sur 8 planètes différentes ( Tatooine, Baroonda et Malastare en font partie), des raccourcis pour améliorer ses temps, ainsi que la possibilité d'upgrader les performances des pods.



Enfin, n'oublions pas le multijoueur en écran splité sur les deux machines, et en LAN sur Nintendo Switch.



Sorti à la fin des années 90 sur PC et Nintendo 64 - et en 2000 sur Dreamcast -