Star Wars Episode 1 Racer : le jeu tient sa date de sortie sur Switch et PS4, c'est pour le mois prochain

James Vicari a profité de l'occasion pour expliquer pourquoi le jeu avait droit à un portage sur les machines actuelles. "A l'époque, le jeu était sorti alors que l'on voyait des choses intéressantes autour des manettes, comme les modèles vibrants ou ceux disposant de différents sticks analogiques, a-t-il indiqué. On peut même ajouter le design de la manette Nintendo 64. C'est pareil quand on regarde les pads d'aujourd'hui, notamment les Joy-Con de la Switch."



Avant d'ajouter : "Du coup, nous avons travaillé d'arrache-pied pour que le jeu offre d'excellentes sensations dans toutes les configurations possible, y compris lorsque l'on joue avec les Joy-Con dans chaque main. L'équipe est convaincue que la meilleure prise en main est celle à laquelle vous ne pensez même pas, et c'est cette philosophie qui a guidé tout ce que nous avons réalisé au niveau des contrôles." Durant le même entretien, James Vicari espère bien évidemment que dépoussiérer Star Wars Episode I : Racer permettra de séduire autant les fans que les néophytes qui étaient passés à côté du jeu à la fin des années 90.



On rappelle qu'en termes de contenu, le studio promet la possibilité d'upgrader les performances des pods, 25 pilotes (dont Anakin Skywalker, Sebulba, ou encore Ratts Tyerell), des courses sur 8 planètes différentes (Tatooine, Baroonda et Malastare en font partie), ainsi que des raccourcis pour griller la politesse aux adversaires.



Star Wars Episode I : Racer sortira donc le 12 mai prochain sur Nintendo Switch et PS4. C'est en effet ce qu'Aspyr Media a annoncé dans le cadre d'une interview accordée à StarWars.com . Le producteur