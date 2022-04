Sonic Origins : des images, un nouveau trailer et une date de sortie

Alors que Sonic 2 fait un carton au cinéma, aussi bien en France (déjà 2 millions d'entrées) et à l'international, SEGA nous donne enfin des nouvelles de Sonic Origins, la fameuse compilation annoncée il y a déjà un an. Les informations étaient maigres à l'époque, mais cette fois-ci, l'éditeur japonais a décidé de tout révéler et de commencer par confirmer le nombre de jeux qui seront disponibles au total. C'est simple, la totalité des titres sortis sur Megadrive sont réunis sur la galette, à savoir Sonic The Hedgehog 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD, avec la promesse d'une adaptation soignée pour coller aux plateformes actuelles. Celles-ci ont été confirmées également et aucun jaloux, Sonic Origins débarquera sur tous les supports du marché : PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. SEGA donne d'ailleurs rendez-vous le 23 juin 2022 pour la sortie officielle et révèle que la compilation sera vendue 39,99€, aussi bien en physique qu'en version dématérialisée, sachant que toute précommande donne accès à des bonus inédits que voici :

Sonic Origins - Bonus de Précommande numérique

Jeu d’origine

100 médaillons

Mode miroir débloqué

Format Letter Box (Mega Drive)





Sonic Origins- Edition Numérique Standard - 39.99€

Jeu d’origine





Sonic Origins - Édition Digital Deluxe - 44.99€

Jeu d’origine

Missions difficiles ajoutées

Format Letter Box (Mega Drive)

Personnages dans le Menu Principal

Caméra pour les îles au menu principal

Animations des personnages en Lecture musicale

Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive





Sonic Origins - Packs Premium et Classic Sound - 3.99€

Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive

Cette toute nouvelle bande-annonce donne un excellent aperçu de ce qui attend les fans cet été.



Maintenant que vous savez tout, place au trailer :