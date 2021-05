Sonic Origins : une compilation pour les fans nostalgiques, Sonic CD est dedans

Les fans de Sonic auront droit à une compilation baptisée Sonic Origins. C'est en effet ce qu'a annoncé SEGA lors du Sonic Central, en évitant de trop en dire sur le sujet pour le moment. On sait seulement que Sonic, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD sont les heureux élus, et que du contenu inédit et des nouvelles fonctionnalités permettront de les redécouvrir sous un nouveau jour. Côté supports, c'est le flou complet, la firme de Haneda se contentant d'affirmer que Sonic Origins est destiné aux machines récentes.



On peut donc supposer que la Xbox Series S, la Xbox Series X, le PC et la PS5 sont dans le coup, avec sans doute la Switch compte tenu qu'il ne faudra vraisemblablement pas une station nucléaire pour faire tourner la compilation. Enfin, rien non plus sur la date de sortie, si ce n'est un vague "2022". Il faut bien en garder sous le coude.