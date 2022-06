Sonic Origins : SEGA présente les nouveautés et les différents modes de jeu

Comme nous, vous avez sans doute zappé que dans quelques jours, SEGA va commercialiser Sonic Origins, une nouvelle compilation qui réunit plusieurs épisodes rétro de Sonic, qui va essayer de convaincre les joueurs fortunés de repasser en caisse pour s'acquitter de 39€, prix conseillé. Dans une grosse vidéo explicative, on apprend qu'il sera possible de jouer à certains épisodes en mode Classique ou en mode Anniversaire, c'est-à-dire soit en version 4/3 pixellisée, soit avec des graphismes lissés et au format 16/9. Ça ne sera pas disponible pour l'ensemble des titres présents dans la compilation, mais d'autres options viendront combler le manque, comme les modes Boss Rush, Missions ou Pièces qui permet de récolter de la monnaie virtuelle pour débloquer du contenu supplémentaire in-game. Mais voici la liste de tous les ajouts prévus dans cette énième compilation.

Mode Classique : replongez dans votre mémoire avec la présentation originale du jeu en format 4/3 avec les graphismes remasterisés, des vies limitées et donc la possibilité de Game Over. Ce mode est débloqué de base pour l’ensemble des jeux.



Mode Anniversaire : si vous recherchez quelque chose de nouveau, le mode Anniversaire offre un affichage 16/9 en plus de vies illimitées vous permettant de progresser à votre rythme, sans Game Over. Ce mode est débloqué de base pour l’ensemble des jeux.



Mode Histoire : combine l’ensemble des jeux en une seule aventure : commencez par Sonic the Hedgehog 1 et terminez avec Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles.



Vidéos animées / Cinématiques : Sonic Origins offre une toute nouvelle introduction animée, ainsi que des cinématiques de fin originales, pour chacun des titres afin de relier les aventures originelles de Sonic entre elles.



Mode Boss Rush : combattez Dr. Eggman, Metal Sonic et tous les ennemis redoutables de Sonic et sa bande dans un mode dédié.

Mode Missions : relevez différents défis dans les quatre jeux. Votre rang dépend de vos performances !



Mode Miroir : une fois débloqué, revivez les niveaux emblématiques d’une toute nouvelle manière, à savoir à l’envers !



Pièces : profitez de récompenses inédites en collectant les pièces en mode Anniversaire ou réussissant les missions du mode Mission. Si vous ratez un niveau spécial en mode Anniversaire, les pièces peuvent être utilisées pour refaire le niveau instantanément. Les pièces peuvent également servir à débloquer le contenu du musée.



Musée : retrouvez des pistes musicales, des concept arts, des vidéos et de nombreux contenus inédits disponibles dans le Premium Collection Vault.