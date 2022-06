Sonic Origins : on pourra jouer avec Tails et Knuckles, SEGA lâche une nouvelle vidéo

Sonic The Hedgehog 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD dans une version améliorée et adaptée pour les consoles d'aujourd'hui. Si SEGA avait déjà pas mal communiqué sur les nouveautés il y a quelques jours, l'éditeur japonais a tenu à être encore plus généreux en termes d'explications avec une seconde vidéo. Outre les astuces sur les rings, bornes, écran, et le game over, on apprend surtout que cette compilation permet de jouer avec Tails et Knuckles, ce qui n'était pas possible dans les jeux d'origine dans les années 90. Forcément, avec ces deux protagonistes aux capacités différentes, la façon d'appréhender les niveaux ne sont plus les mêmes. Entre Tails qui vole avec ses deux queues, Knuckles qui est capable d'escalader les parois, on s'adapte aux niveaux de manière différente. Enfin, sachez que des niveaux spéciaux seront aussi proposés, mais avant de pouvoir les débloquer, il va falloir finir les niveaux avec au moins 50 Rings et sauter dans la Ring géante qui apparait, ce qui permettra ensuite de naviguer dans le labyrinthe rotatif. Vous savez tout.





C'est aujourd'hui que sort Sonic Origins, la compilation regroupant