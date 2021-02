Solar Ash : les Sentinelles du Vide qui rappellent un boss de Shadow of the Colossus

Solar Ash n'avait pas donné signe de vie depuis le mois de juin 2020. Il aura fallu que Sony organise un nouveau State of Play, celui du 25 février 2021, pour que le titre daigne enfin nous détailler un peu plus son gameplay. Dans cette vidéo, on remarque que Rey, le personnage principal, possède toujours cette vivacité dans ses déplacements, donnant d'ailleurs l'impression qu'elle évolue sur des rails, ou équipé de patins. Evoluant dans un trou noir, notre voidrunner a pour objectif de sauver son monde natal qui se fait consumer de l'intérieur. Cette nouvelle vidéo est d'ailleurs le moment pour les développeurs de nous présenter les sentinelles du vide, des sortes de vers volants qui détiennent la clef de la quête de Rey. En grimpant et slidant sur le dos de ces créatures féroces mais un peu majestueuses quand même, il y a comme un air de Shadow of the Colossus qui s'en dégage. Solar Ash arrivera-t-il à atteindre le génie du jeu de Fumito Ueda ? Réponse lors de la sortie du jeu prévue courant 2021 sur PC, PS5 et PS4 si tout va bien.





En développement depuis un petit moment maintenant chez Heart Machine,